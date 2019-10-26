Москва, , 22:01 — REGNUM Запуск движения на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД) позволит улучшить транспортную доступность 26 медицинских учреждений столицы. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

По словам начальника дирекции МЦД Андрея Акимова, это стало возможным благодаря строительству около этих учреждений станций центральных диаметров. Среди прочих к ним относятся Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, Медицинский центр им. Мардалейшвили, клинико-диагностический центр № 4, Российский центр судебно-медицинской экспертизы, перинатальный центр № 24.

Он подчеркнул, что с запуском МЦД-2 (Нахабино — Подольск) дорога для людей с ограниченными возможностями здоровья к центрам реабилитации инвалидов станет более удобной и быстрой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на МЦД-1 и МЦД-2 создадут дополнительные возможности для пересадки на станции метро, Московского центрального кольца (МЦК) и радиальных направлений железной дороги. Так, всего запланировано создать условия для 52 пересадок.

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