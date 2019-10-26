Москва, , 21:36 — REGNUM Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской Православной церкви (РПЦ) митрополит Илларион предложил выпускать для верующих футболки с цитатами из Евангелия и изречениями Христа. Об этом он сообщил 26 октября в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По его словам, в этом нет ничего предосудительного, так как данная акция будет побуждать людей к проявлению доброты и вызывать в них желание помогать ближним.

Данное высказывание митрополита последовало после просьбы телеведущей прокомментировать производство спортивной обуви в США, в подошве которой вшита вода из реки Иордан.

«Неслучайно, что на личности этого человека пытаются сделать бизнес», — отметил он.

По его словам, Иисус Христос по-прежнему остается самой выдающейся личностью в истории человечества.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее митрополит Иларион призвал тщательно проработать инициативу, связанную с переходом на четырехдневную рабочую неделю, в противном случае, может возникнуть ситуация, при которой на сотрудников будет возложен слишком большой объем трудовых обязанностей.

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