Дублин, , 20:48 — REGNUM Правоохранительные органы Ирландии задержали еще одного подозреваемого в гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в городе Грейс, на юго-востоке Англии, об этом 26 октября сообщает RTE.

Как отмечает издание, арестованный был взят под стражу после того, как прибыл в порт Дублина из Франции.

Напомним, 23 октября в Великобритании были обнаружены тела 39 человек, находившихся в грузовике. По предварительным данным жертвы были гражданами Китая.

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