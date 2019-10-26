Москва, , 20:50 — REGNUM Закрытая на масштабную реконструкцию Каховская ветка метрополитена Москвы будет открыта в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2022 году. Об этом 26 октября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сегодня закрылась Каховская линия метро со станциями «Варшавская» и «Каховская». Для включения этого участка в БКЛ необходимо провести полную реконструкцию как самих станций, так и перегонов между ними», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, предстоит провести масштабные строительные работы, которые будут включать в себя возведение двух новых станций, в том числе должны быть полностью модернизированы инженерные системы и системы обеспечения движения.

Напомним, Каховская линия метро Москвы была закрыта в субботу, 26 октября. После реконструкции линия позволит соединить между собой южный и юго-восточный участки БКЛ.

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