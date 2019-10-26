Ижевск, , 19:43 — REGNUM На 83 году жизни скончалась одна из солисток музыкального фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева. Об этом 26 октября сообщил на официальной странице в социальной сети Twitter губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки «Бурановских бабушек». Мои соболезнования родным и близким», — написал глава республики.

Напомним, коллектив из села Буранова, находящегося в Удмуртии, стал известен благодаря исполнению популярных зарубежных и российских музыкальных композиций, которые солистки пели на удмуртском языке. Особую любовь соотечественников они получили в 2012 году, когда завоевали второе место на песенном конкурсе Евровидение, проходящим в Баку.

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