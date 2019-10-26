Москва, , 19:01 — REGNUM Строительные работы по возведению участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), пролегающего по территории Новой Москвы, планируется окончить в 2021 году. Об этом 26 октября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Это сложная стройка, мы надеемся, что коллеги из «Росавтодора» завершат строительство участка длиной 21 км в Новой Москве уже в 2021 году», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что ввод этого участка ЦКАД существенно снизит транспортные потоки по дорогам новых округов и вылетным автомагистралям Москвы, а также улучшит транспортную доступность к отдаленным районам Новой Москвы.

Напомним, Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) А-113 пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 км от МКАД.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин отказался дать деньги на устранение «узких мест» ЦКАД