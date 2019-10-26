Екатеринбург, , 17:45 — REGNUM В Свердловской области абоненты сотового оператора «Мотив» снова обрели связь. Последствия аварии устранены, сообщают представители компании в соцсетях.

Также представители оператора назвали причину, по которой многие абоненты оставались без связи. Ею оказался обрыв магистрального кабеля. Абонентам обещают компенсации за неудобства, которые и были причинены в результате сбоя в сети.

Как сообщало ИА REGNUM, сбой возник ближе к вечеру 25 октября. Абоненты не могли делать звонки и пользоваться интернетом.

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