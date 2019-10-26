Москва, , 17:50 — REGNUM В Москве за 2019 год планируется ввести рекордное количество недвижимости — 10 млн кв. метров. Об этом 26 октября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Это рекордный объем. Из них более 4 млн «квадратов» составит жилье, остальное — объекты социальной инфраструктуры, торговли, офисы и деловая недвижимость», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию большого количества жилья позволяет сделать его более доступным, а коммерческая недвижимость дает возможность создавать новые рабочие места.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании комиссии по градостроительной политике Московской городской думы глава Стройкомплекса отметил, что в столице рост доходов населения впервые превысил рост стоимости жилья.

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