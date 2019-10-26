Москва, , 17:16 — REGNUM Строительные работы по возведению Некрасовской линии московского метрополитена планируется завершить к 15 декабря. Об этом 26 октября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Работы на Некарасовской лини идут в хорошем темпе, готовность четырех станций на этом участке составляет около 90%. Строительные работы мы планируем завершить к 15 декабря», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, движение на линии откроется, когда завершится наладка оборудования, которая может длиться от двух недель до трех месяцев. Параллельно с этими работами будет осуществляться благоустройство близлежащей территории.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, программа строительства метрополитена Москвы до 2024 года подорожала до 2,2 трлн рублей, что связано, по словам главы Стройкомплекса, с расширением строительства новых станций, в том числе в Новой Москве.

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