Липецк, , 16:02 — REGNUM В ходе рассмотрения очередного пакета поправок к бюджету города Липецка депутаты приняли решение перенаправить часть средств, изначально предусмотренных на оснащение городских школ, на благоустройство парка «Быханов сад», сообщает липецкая интернет-газета «Липецк Ньюс».

Парк «Быханов сад» был недавно реконструирован на деньги главы Сбербанка Германа Грефа. Общая сумма составила 127 млн рублей, но после проведения реконструкции местные депутаты продолжают выделять бюджетные средства на благоустройство зеленой зоны, главным образом на установку лавочек и малых архитектурных форм.

С момента реконструкции парк несколько раз страдал от действий вандалов — так, еще перед открытием «Быханова сада» хулиганы повредили фонари, а спустя некоторое время был сломан монумент оленя, расположенный в парке. Также к настоящему времени сломаны буквы с названием зеленой зоны.

1.7 млн рублей бюджетных денег планируется перераспределить с оснащения новой школы на асфальтирование части городского парка, а также установку систем видеонаблюдения.

Местные журналисты подвергли сомнению разумность такого перераспределения средств. Местные чиновники оправдывают такое решение борьбой с вандализмом.