Уфа, , 15:46 — REGNUM В Башкирии для желающих написать «Географический диктант» откроется 693 площадки. Республика стала лидером в России по числу зарегистрированных площадок диктанта.

Традиционно диктант напишут в школах, вузах, библиотеках,

Причем в прошлом году в Башкирии также открыли максимальное число пунктов написания диктанта — всего в республике их было 449. Больше всего площадок работало в Стерлитамаке и Абзелиловском районе республики. В то же время ни одного пункта не было открыто в Белебее и Белокатайском районе. Основную часть участников акции прошлого года составили студенты и школьники. Но также диктант написали сотрудники 300 военкоматов республики.

ИА REGNUM напоминает, очный этап написания «Географического диктанта» стартует по всей России 27 октября в 12:00. Самыми необычными площадками этого года стали ракетный крейсер «Варяг», корабль-музей «Крейсер Аврора», этнопарк «Кочевник», поезда и вокзалы.

Всего на территории России откроются более 5,5 тыс. площадок, центральная площадка в 2019 году — Шуваловский корпус МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве. Здесь его напишут известные учёные, телеведущие, спортсмены и общественные деятели. Модератор акции — телеведущая Яна Чурикова.