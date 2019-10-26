Саппоро, Япония, , 15:45 — REGNUM Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму, приняла участие во встрече министров туризма и руководителей туристских администраций стран «Большой двадцатки», прошедшей 25−26 октября на Хоккайдо, Япония, сообщает информационный портал Ростуризма.

Целью встречи стало развитие инициатив в туристической сфере, в частности — улучшение координации действий государств в области развития мирового туризма. 25 октября Зарина Догузова провела встречу с руководителем Агентства по туризму Японии Хироси Табатой, на которой стороны обсудили реализацию идеи создания и развития трансграничных маршрутов для путешественников между регионами Дальнего Востока и Японией. Проекты маршрутов уже готовы: они были переданы для обсуждения на встрече экспертов на международной выставке JATA-2019, состоявшейся 24 октября.

По итогам встречи экспертов стороны договорились о запуске чартерных рейсов на Дальний Восток, если к декабрю 2019 года Россия выработает встречные туристические предложения в регионе. Федеральное агентство по туризму сообщает, что работы над ними уже начаты.