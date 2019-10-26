Ровно, Украина, , 15:50 — REGNUM Сторонники ПЦУ совместно с бывшим главой Здолбуновской РГА около шести часов утра захватили храм в селе Будераж Здолбуновского района Ровенской области. Об этом 26 октября сообщается на странице сообщества «РОВНО. Голос Церкви» на странице в социальной сети Facebook.

Свидетели сообщают, что пока было темно к зданию церкви подъехали несколько машин с молодчиками и людьми из соседних населенных пунктов, которые в итоге выломали металлические двери, овладев зданием, которое принадлежит общине канонической УПЦ. На место происшествия вызваны представители правоохранительных органов.

ИА REGNUM напоминает, что случаи захватов храмов на территории Украины участились с особой силой после объединения украинских раскольников в единую структуру — так называемую ПЦУ и легализации ее Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Раскольники захватили храм УПЦ МП в Тернопольской области Украины