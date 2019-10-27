Кампала, , 12:31 — REGNUM Министерство здравоохранения Уганды сообщило, что провело вакцинацию от полиомиелита, кори и краснухи среди 18,7 млн детей в возрасте до 15 лет.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, министр здравоохранения Уганды Рут Асенг рассказал журналистам, что в стране было привито более 18,7 человек, хотя изначально планировалось вакцинировать 18,1 млн детей. Кроме того, он добавил, что около 7,3 млн детей в возрасте до четырех месяцев также были привиты от полиомиелита.

Как отмечается, пятидневная национальная кампания по вакцинации продлилась шесть дней из-за острой необходимости борьбы с распространением данных заболеваний, охвативших несколько районов Уганды.