Бужумбура, , 12:20 — REGNUM Жена президента Бурунди Дениз Нкурунзиза выпустила песню о борьбе с притеснением женщин, которые не могут зачать ребенка.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, 49-летняя жена Пьера Нкурунзизы, вышедшая замуж за президента Бурунди в 1994 году, призвала мужей помочь своим женам.

«От бесплодия страдает как муж, так и жена, это не должно быть причиной конфликтов», — поет в своей песне Нкурунзиза.

Как отмечается, президент Бурунди и его жена имеют пятеро собственных и несколько приемных детей. Пара известна своей религиозностью и периодически проводит молитвенные собрания. Кроме того, Дениз Нкурунзиза имеет чин пастора.

Песня жены президента «Женщина может не только рожать», исполненная на языке кирунди, стала первой нерелигиозной песней в репертуаре Нкурунзизы.