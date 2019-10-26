Красногорск, , 15:33 — REGNUM Пресс-служба министерства спорта Московской области сообщила о вводе в эксплуатацию еще четырех спорткомплексов, оборудованных бассейнами, до конца года. Об этом сообщает местное информационное агентство «Подмосковье сегодня». Новые спортивные объекты появятся в городах Пущино, Ликино-Дулёво, Балашиха и Серебряные Пруды.

В Серебряных прудах будет введен в эксплуатацию комплекс площадью 2 тысячи квадратных метров с бассейном 25 на 11 метров и залом «сухого» плавания.

В Балашихе завершаются работы по вводу в эксплуатацию спорткомплекса площадью свыше двух тысяч квадратных метров с одним бассейном.

В Ликино-Дулёво готовится к открытию комплекс «Дивный» с двумя бассейнами.

В Пущино завершается строительство дворца спорта «Ока» площадью более трех с половиной квадратных метров.

Как заявили в пресс-службе минспорта Московской области, бассейны и спорткомплексы будут предназначены для массового использования, и на их базе в рамках программы «Добрый час» смогут заниматься спортом социально незащищенные слои населения, а также проводить тренировки спортивные команды Подмосковья.