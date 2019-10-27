Бужумбура, , 12:27 — REGNUM Международная правозащитная организация «Международная амнистия» потребовала безоговорочного освобождения четырех бурундийских журналистов и их водителя, поскольку ими не было совершено какого-либо преступления. Как утверждается, журналисты выполняли свою работу. Об этом сообщает новостное агентство VOA Swahili.

Согласно заявлению организации, арестованные журналисты из Бурунди Кристина Камикадзи, Агнес Ндирубуса, Теренс Мпозензи, Эгиде Хариримана, работающие в частном новостном агентстве «Иваку», а также и их водитель Адольф Масабаракиза были арестованы 22 октября в северо-западном округе Мусигати провинции Бубанза.

Как сообщается, они отправились в данный район для сбора информации о столкновениях повстанческих группировок с вооруженными силами.

Журналисты сообщали властям о своем намерении совершить поездку в район, но, несмотря на это, было принято решение об их аресте. Тем не менее, никакого обвинения работникам новостного агентства еще не было предъявлено.

Отмечается, что арест журналистов за выполнение ими своих обязанностей является попыткой властей подавить свободу информации и свободу слова в Бурунди.