Курган, , 15:27 — REGNUM В Курганской области на первом заседании епархиального совета митрополит Даниил, чтобы не обременять людей дополнительными расходами, предложил убрать всякие «ценники» на очные отпевания в храмах. Пожертвование должно быть добровольным. Совет его поддержал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе епархии.

Также был решён вопрос упорядочивания практики совершения треб на приходах Курганской епархии. Священнослужители единодушно отметили, что практика отпевания покойников в ритуальных залах и моргах не соответствует христианским традициям, так как из-за условий, создаваемых похоронными организациями, такие отпевания часто совершались в спешке, с недопустимым сокращением чинопоследования. Священник не имел возможности обратиться к родным и ближним усопшего с проповедью и словами утешения и смысл отпевания, как части погребального христианского обряда, таким образом утрачивался.

Но иногда, особенно в сельской местности, людям бывает сложно привезти тело усопшего в храм, и им удобнее было бы пригласить священника в дом или на кладбище.

«Исключения возможны, — отметил митрополит Курганский и Белозёрский Даниил. — И в случае необходимости по согласованию с секретарём епархии священник может совершить отпевание на дому или на кладбище».

Что касается заочного отпевания, то оно может совершаться только если родственники не могут участвовать в погребении тела. К примеру, когда человек утонул или погиб в результате авиакатастрофы и останки не найдены. Заочное отпевание возможно, если родственники не желают совершать чинопоследование. Тогда на отпевании должны присутствовать те, кто обратился с просьбой о его проведении.

На епархиальном совете подчеркнули, что без благословения архиерея отпевать подлежащих кремации усопших нельзя, так как канонической нормой является захоронение почивших в земле.