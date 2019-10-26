Нью-Йорк, США, , 15:00 — REGNUM Известный американский репер Канье Уэст в интервью с Зейном Лу рассказал о том, что он мог бы стать креативным директором мужской линейки Louis Vuitton. Об этом сообщает Buro 24/7.

На данный момент на этой позиции работает Вирджил Абло, который был креативным директором в команде Канье Уэста и отвечал за концертное шоу и мерчендайз. Он стал главой мужской линии Louis Vuitton в марте 2018 и подчеркивал, что видит одну и ту же миссию для себя и Канье в мире моды.

Однако репер комментировал данное событие иначе: «Мне казалось, что это должен был быть я. Ведь это я Дон Louis Vuitton, так меня до сих пор люди на улице называют».