Москва, , 14:52 — REGNUM Авиакомпания Nordwindперейдет на зимнее расписание полетов с 27 октября. По нему рейсы будут выполняться вплоть до 28 марта 2020 года, сообщает информационный портал aviaport.ru.

Как сообщили представители авиаперевозчика, Nordwind предложит своим пассажирам более удобное время рейсов из регионов в Москву. Деловые поездки теперь станут приятнее и комфортнее: прилет в столицу планируется к началу рабочего дня, а самый поздний вылет из столицы будет удобен для тех, кто хотел бы улететь сразу после завершения рабочего дня. Предложением смогут воспользоваться пассажиры из Белгорода, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Омска, Орска, Оренбурга, Уфы и Челябинска.

Авиаперевозчик активно развивается и старается в полной мере реализовать потенциал внутреннего туризма и улучшить транспортную доступность населения, открывая новые маршруты. Так, для пассажиров на Дальнем Востоке теперь будут доступны регулярные рейсы из Хабаровска во Владивосток, Иркутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.