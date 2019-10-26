Омск, , 14:49 — REGNUM Общественные обсуждения благоустройства парка на Зеленом острове в администрации города Омска начались 26 октября. Как сообщает местное информационное агентство «Вечерний Омск», в слушаниях принимают участие широкие круги общественности, причем обычные горожане обсуждают концепцию вместе с чиновниками и архитекторами.

Так, горожанам предложили при помощи стикеров нанести на карту парковой зоны свои замечания и предложения — красным цветом жители выделяли места, которые необходимо улучшить, а зеленым — те, которые необходимо сохранить. «Вечерний Омск» сообщает, что местные жители больше всего ценят обилие зелени, прогулочные тропинки, спортплощадки и лодочную станцию Зеленого острова. Негативно омичи отнеслись к набережной, находящейся в плачевном состоянии, заброшенным строениям, палаткам с пивом и шашлыками, а также использованию сайдинга при облицовке зданий. Жители также предложили отделить велодорожки от пешеходной зоны.

Зеленый остров был выбран объектом благоустройства в ходе голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Продолжение общественных слушаний запланировано на 2 ноября, а сами работы по благоустройству парка на Зеленом острове начнутся уже в следующем году.