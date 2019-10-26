Пушкино, Московская область, , 14:48 — REGNUM Близ Акуловского шоссе в городе Пушкино Московской области создадут сквер «Солнце» по мотивам произведения Маяковского «Необычайное приключение…». Центральное место в будущем сквере займет арт-объект — металлическая фигура художественного образа Солнца из произведения поэта-футуриста, сообщает региональное информагентство «Маяк».

К настоящему времени произведены работы про закладке будущего амфитеатра, а также установке бетонных клумб. В скором времени будет завершено бетонирование пешеходной части сквера, уже начаты работы по замощению ее плиткой. Также производится работа по установке бетонного основания будущего Солнца.

Тем не менее, в администрации Пушкинского района отметили, что работы производятся с отставанием от графика. По этому факту администрацией будут предприняты меры в отношении подрядчика, говорится в заявлении.