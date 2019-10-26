Сыктывкар, , 14:41 — REGNUM В столице республики Коми Сыктывкаре на улице Ленина горожане обнаружили вместо недавно посаженных клёнов ямы в грунте, сообщает местное информационное агентство БНК.

Деревья были высажены в рамках благоустройства в прошлом году, и многие из них прижились и зацвели. Решение убрать клёны для жителей оказалось неожиданным.

Пресс-служба мэрии Сыктывкара сообщила, что деревья были перенесены на улицу Орджоникидзе из-за того, что не вписались в концепцию нового облика города. По словам чиновников, в этой части улицы Ленина должен будет располагаться березовый сквер, деревья для которого будут высажены в следующем году. Было ли известно на момент высадки клёнов, что в этом месте запланирован березовый сквер, не сообщается.

БНК сообщает, что благоустройство центра города продолжается — рабочие укладывают гранитную плитку, ставят ограждения вокруг цветников и деревьев. Согласно проекту, в городе будут установлены «умные» скамейки, чугунные урны, ландшафтное освещение, а также памятник Героям гражданской войны.