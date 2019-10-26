Каир, , 14:31 — REGNUM Министерство туризма Египта в пятницу объявило о приостановке всех туристических экскурсий по стране на два дня из-за неблагоприятных погодных условий — на Египет обрушился шторм, сообщает информационный портал Турпром.

25−26 октября туристы будут вынуждены отказаться от всех морских прогулок, экскурсий и дайвинг погружений в городах на побережье Средиземного и Красного моря, в дельте Нила, в Суэцком канале, на Северном и Центральном Синае. Решение последовало за объявлением о том, что уровень опасности возрос до максимального из-за формирующегося урагана на Средиземном море. Проливные дожди и штормовой ветер наблюдаются в стране с 22 октября; по сообщению местного информационного агентства «AhramOnlineNews», от непогоды погибло уже 16 человек. Каир затоплен, поэтому часть рейсов была задержана, и многие путешественники пока не могут вернуться домой.

Ожидается, что с понедельника погода будет постепенно улучшаться, но пока туроператоры советуют следить за ситуацией и отправляться на отдых в страну только после явных признаков нормализации погодных условий.