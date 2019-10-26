Москва, , 14:29 — REGNUM По данным опроса, проведенного сервисом бронирования Tvil.ru в преддверии Дня автомобилиста, который традиционно отмечается 27 октября, были названы самые лучшие маршруты для путешествий на машине по России, сообщает информационное агентство TravelRussianNews.

Большинства опрошенных (45,37%) назвали путешествие по Крымскому полуострову самым красивым и запоминающимся. Второе место в рейтинге самых лучших маршрутов заняла поездка по побережью Черного моря в Краснодарском крае — за нее проголосовали 12,96% респондентов. Тройку замкнула Карелия с 10,91% голосов; в десятку также вошли города «Золотого кольца» России, Мурманская область и Кольский полуостров, Республика Алтай, Калмыцкая степь и Астраханская область, Приэльбрусье и озеро Байкал и Южный Урал.

Самостоятельное путешествие на автомобиле в большинстве случаев обойдется туристам дешевле покупного тура, более того, таким образом можно «захватить» гораздо больше достопримечательностей и составить более индивидуализированный маршрут.