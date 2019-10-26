Москва, , 14:24 — REGNUM По данным опроса, проведенного в октябре поисковиком авиабилетов Aviasales, в число самых скучных городов Европы вошли Хельсинки, Братислава, Мюнхен, Варшава, Пиза, Вильнюс и Минск, сообщается информационный портал Tourdom.

В опросе приняли участие тысяча россиян. Почти треть из них рассказали Aviasales, что их отпуск в Хельсинки был очень унылым из-за плохой погоды и недостатка достопримечательностей, еще четверть опрошенных отметили, что в Братиславе не стоит задерживаться из-за невкусной еды и слишком вялой ночной жизни. 15% респондентов назвали Карловы Вары «слишком маленькими», и определили оптимальное время остановки там — один день.

Мюнхен был раскритикован за то, что вечером там можно пойти только в пивные бары, Варшава — за малое количество интересных мест, Пиза — за то, что в ней «нечего смотреть», кроме башни. Часть респондентов упомянули Вильнюс и Минск как города, где они не смогли найти интересные занятия на вечер.