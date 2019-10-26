Москва, , 14:23 — REGNUM Модный дом Valentino создал капсульную коллекцию, посвященную любви и поэзии. Об этом сообщает Vogue Russia.

Коллекция называется «Dedicated to You» и состоит из юбок-пачек, блузок, футболок и свитшотов. Вещи украшены вышитыми цитатами из стихотворений знаменитых авторов, разными для каждой страны.

Одежду можно приобрести в бутике Valentino в Третьяковском проезде и корнере бренда в ЦУМе. Также возможно сделать онлайн-заказ с сайта Центрального универсального магазина.