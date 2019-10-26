Курск, , 14:16 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт вместе с представителями крупного бизнеса обсудил проект единого дизайн-кода города Курска и Курской области, сообщает местное издание «Комсомольская правда Курск».

По словам губернатора, только совместными усилиями власти, бизнеса и общественности возможно добиться устраивающего всех курян результата.

Проект предусматривает выработку единой концепции оформления зданий и улиц в городе Курске. В дальнейшем планируется его масштабирование и на другие муниципалитеты региона для создания единого узнаваемого стиля Курской области.

Проект дизайн-кода будет синхронизирован с другими проектами благоустройства, озеленения, ремонта автодорог и освещения.

В ходе обсуждения предприниматели поделились с главой региона своим видением будущего облика города. Одной из первоочередных задач было определено приведение визуальной рекламы к единым дизайн-стандартам. Для иллюстрации необходимости этой меры принято решение снять всю визуальную рекламу с одного из зданий города Курска.