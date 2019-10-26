Днепропетровск, Украина, , 14:28 — REGNUM Заместителя главы города Днепропетровска, который также является директором департамента благоустройства и инфраструктуры Днепропетровского городского совета заключили под стражу с правом внесения залога в 600 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Днепропетровской области.

В Прокуратуре сообщается, что задержанный ранее был объявлен в розыск и подозревается вместе с иными должностными лицами и фирмой-подрядчиком в присвоении 29,5 млн гривен, которые были выделены на ремонт Нового моста в Днепропетровске.

Напомним, ранее в Восточном региональном управлении государственной пограничной службы Украины сообщали о задержании заместителя мэра Днепропетровска Михаила Лысенко в аэропорту Харькова когда он возвращался из Стамбула.