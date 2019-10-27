Сантьяго, , 12:22 — REGNUM Национальный институт по правам человека Чили сообщил о том, что количество раненных в ходе массовых антиправительственных протестов выросло до 997, количество задержанных — до 3 162. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В Институте отметили, что особенно резкий скачок числа раненых и задержанных был зафиксирован 25 октября — в день самой масштабной за всю историю страны акции протеста.

В организации также обратили внимание на то, что из 3 162 задержанных 545 — женщины, а 340 — несовершеннолетние.