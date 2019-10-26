Салехард, , 12:19 — REGNUM На Ямале более 60 площадок готовятся принять желающих написать «Географический диктант». Помимо учебных заведений, в мероприятии примут участие предприятия топливно-энергетического комплекса и работники месторождений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главной площадкой станет Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа в Салехарде на ул. Чубынина, 36. По всему ЯНАО в диктанте задействованы школы, библиотеки. культурные центры. Среди предприятий в диктанте примут участие подразделения «Газпром энерго» и «Газпром переработки», «Газпром добыча Надым» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», а также сотрудники месторождения «Мессояханефтегаза».

Напомним, что «Географический диктант» — это масштабная международная просветительская акция, инициатором которой стал президент России Владимир Путин. Организатор события — Русское географическое общество.