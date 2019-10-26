Тюмень, , 11:30 — REGNUM В Тюменской области на 27 октября намечен пятый по счёту Географический диктант. Мероприятие пройдёт на 21 площадке региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Большинство мест, где пройдёт Географический диктант, расположено в Тюмени. Это Исторический парк «Россия — Моя история» (ул.Орджоникидзе, 47);Тюменский государственный университет, Институт наук о Земле (ул. Осипенко, 2); Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса (ул.Мельникайте 76); в Тюменском высшее военно-инженерное командное училище (ул. Льва Толстого, 1); колледже цифровых и педагогических технологий (ул.Минская, д.45); Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства (ул. Игримская, дом 27) и другие.

В других населённых пунктах Тюменской области Географический диктант пройдёт в основном в учебных учреждениях: в школах села Ощепково Абатского района, Суерского сельского поселения, посёлка Аромашевского, деревни Каскара, посёлка Новотарманский, в Ишимском многопрофильном техникуме, в школе №3 Ялуторовска, школе №2 Тобольска, в школах сёл Гагарино, Горьковка, Ярково, гимназии имени Н.Д.Лицмана Тобольска.

Географический диктант будет проходить на 5 тыс. 759 площадках в России и за рубежом 27 октября в 12:00 по местному времени. Акция проводится с 2015 года под эгидой Русского географического общества.