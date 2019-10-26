Волгоград, , 11:27 — REGNUM 7−9 ноября Федеральное агентство по туризму проведет Всероссийский форум по детско-юношескому туризму в рамках недели туризма в Волгоградской области. Ожидается, что в форуме примут участие ведущие эксперты сфер туризма, образования и культуры, сообщает информационный портал Ростуризма.

В программу форму входит проведение ряда дискуссий и выездных сессий, организация выставок, презентация туристических маршрутов и программ для детей в регионах России. Цель форума — обмен опытом, связанным с практическими аспектами работы с детьми и молодежью, между работниками сферы туризма разных регионов РФ и продвижение детско-юношеского туризма.

Мероприятия программы будут проведены на площадках Детско-юношеского центра Волгограда, технопарка «Кванториум», музея-панорамы «Сталинградская битва» и других.