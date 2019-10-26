Киев, , 11:11 — REGNUM Венграм Закарпатья нужно понять, что «так, как было до принятия закона об образовании уже никогда не будет». Об этом 25 октября заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью газете «Сегодня».

Кулеба подчеркнул, что речь идет о «доминировании» Венгрии «в венгерской общине Закарпатья», что выражается в том, что венгры Закарпатья не знают никакого другого языка, кроме венгерского. «Ситуация…когда венгры Закарпатья не владеют украинским и даже русским языком, а владеют только венгерским, неприемлема», — отметил Кулеба.

«Мы также хотим, чтобы они (венгры, проживающие в Закарпатской области — ИА REGNUM) всегда помнили, что они граждане Украины… и чтобы они разговаривали на языке этой страны, понимали ее историю и историческое значение… Но ситуации, когда только венгерская часть истории работала, а Украина, по сути, отсутствовала, уже не будет», — пояснил политик.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году на Украине был принят закон об украинизации образования, который нарушает права венгров, проживающих в Закарпатье.

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