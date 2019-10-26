Москва, , 10:48 — REGNUM 26 октября в Crowne Plaza Moscow пройдет презентация IT-проектов в сфере туристического бизнеса, соревнующихся за премию Best Travel IT Solutions, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Конкурс проводится уже одиннадцатый раз. Среди участников — такие знаменитые компании сферы туризма, как Amadeus, Unicorn, «Вкруиз.ру», I’way, Pay. travel, Mag. Travel, Академсервис и многие другие. По мнению генерального директора сервиса «Мой Агент» Виктории Кизимовой, одной из судей конкурса, в 2019 году состав участников премии стал очень интересным, «получилась очень интересная дискуссия, даже местами «жаркая». Жюри особенно выделило проекты компаний Mag. Travelи I’way; первая представила новое приложение, в котором доступен чат с водителем, вторая доработала связь с мессенджерами.

Лауреаты премии будет объявлены 31октября в Palmira Business Club на конференции современных технологий в сфере туристического бизнеса TravelWinterItWorkshop.