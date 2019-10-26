п.г.т. Идрица, , 10:14 — REGNUM Российское военно-историческое общество объявит общероссийский конкурс на разработку монумента в честь Знамени Победы — его планируют установить при въезде в посёлок Идрица Себежского района Псковской области, у федеральной трассы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, создание и открытие монумента приурочат к 75-летию празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Эскиз памятного знака в честь Знамени Победы Pskov.ru

Помимо монумента, который планируется открыть при въезде в Идрицу, псковские власти откроют ещё один памятник на территории самого посёлка. Региональный конкурс на его создание уже состоялся. Победителями признаны два проекта — Владимира Тюрягина и Николая Никандрова. Памятник выполнят на основании объединённого эскиза проектов победителей: это будет земной шар, накрытый Знаменем Победы.

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ВИдрице День Знамени Победы неофициально отмечали на протяжении многих лет 30 апреля, и именно этот сделали региональной памятной датой, узаконив это поправками в областной закон «О копии Знамени Победы». Федеральным законом «О Знамени Победы» датой водружения флага на здании рейхстага установлено 1 мая.

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