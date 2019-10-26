п.г.т. Идрица, 26 октября 2019, 10:14 — REGNUM Российское военно-историческое общество объявит общероссийский конкурс на разработку монумента в честь Знамени Победы — его планируют установить при въезде в посёлок Идрица Себежского района Псковской области, у федеральной трассы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, создание и открытие монумента приурочат к 75-летию празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Помимо монумента, который планируется открыть при въезде в Идрицу, псковские власти откроют ещё один памятник на территории самого посёлка. Региональный конкурс на его создание уже состоялся. Победителями признаны два проекта — Владимира Тюрягина и Николая Никандрова. Памятник выполнят на основании объединённого эскиза проектов победителей: это будет земной шар, накрытый Знаменем Победы.
Крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боёв. После этого восемь дивизий получили наименование «Идрицкая». В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии водрузили штурмовое знамя на крыше рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага. Знамя Победы с этого момента стало главной военной реликвией.
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ВИдрице День Знамени Победы неофициально отмечали на протяжении многих лет 30 апреля, и именно этот сделали региональной памятной датой, узаконив это поправками в областной закон «О копии Знамени Победы». Федеральным законом «О Знамени Победы» датой водружения флага на здании рейхстага установлено 1 мая.
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