Приштина, , 10:55 — REGNUM 26 октября в Приштине завершается встреча женщин-предпринимателей из Косово, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании и Македонии, участвующих в региональной инициативе по усилению роли женщин на Западных Балканах, проводимой Балканской женской ассоциацией. Встреча проходила с 24 по 26 октября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Балканская женская ассоциация была основана в Приштине в прошлом году путем объединения шести женских организаций из шести республик.

Ведущей организацией в инициативе стала косовская «Леди». В настоящее время при поддержке Западно-балканского фонда реализуется проект Woman Book, целью которого является демонстрация того, как применение методик сотрудничества может привести к развитию солидарности и росту возможностей женщин в регионе.

Целями Балканской женской организации являются унификация государств региона посредством сотрудничества организаций, направленных на развитие женского предпринимательства, продвижение и сетевизация женского бизнеса; поддержка и развитие творческой промышленной культуры; увеличение влияния культуры на производство как предпосылка для экономического развития; поддержка уязвимых и маргинализированных групп населения; поддержка демократических процессов и добрососедских отношений в регионе; обмен знаниями, опытом и полезными практиками между странами региона.

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