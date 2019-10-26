Ужгород, Украина, , 11:04 — REGNUM В Ужгородском университете, в котором зафиксирована вспышка дифтерии, обратились в Посольство Индии на Украине за помощью в предоставлении противодифтерийной сыворотки. Об этом 25 октября сообщил ректор учебного заведения на брифинге, который транслировался на странице Ужгородского национального университета в социальной сети Facebook.

Ректор университета Владимир Смоланка сообщил о том, что в посольстве пообещали, что на следующей неделе в область должны поступить 100 доз сертифицированной индийской сыворотки против дифтерии.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о вспышке дифтерии в Закарпатье. Также случай заболевания дифтерией был зафиксирован в Киеве.

На Украине зафиксирована вспышка дифтерии

В Киеве зафиксировали случай дифтерии

Читайте ранее в этом сюжете: В Закарпатье израсходовали запас сыворотки от дифтерии