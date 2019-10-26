Москва, , 08:00 — REGNUM 27 октября в России в пятый раз пройдет Географический диктант. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Географический диктант Admkrai.krasnodar.ru

На этот раз для участия в Географическом диктанте зарегистрировано 5 753 площадки в пределах Российской Федерации и ещё 105 площадок за рубежом.

Мероприятие состоится на всех континентах планеты кроме Антарктиды. Центральная площадка находится в Шуваловском корпусе Московского государственного университета. Именно здеь диктант будут писать известные ученые, спортсмены и общественные деятели. В МГУ диктант проведет телеведущая Яна Чурикова.

Другие площадки проведения диктанта будут расположены на корабле-музее «Крейсер Аврора», в Саяно-Шушинском, Кавказском и ряде других заповедников и даже в Центре управления полетами. Также площадки проведения диктанта организованы в школах, университетах, воинских частях и на одной из нефтедобывающих платформ в Каспийском море.

Вопросы диктанта переведены на английский и французский языки. В Париже на площадке, организованной в Российском духовно-православном центре географический диктанта напишут преподаватели Сорбоннского университета.

Известно, что в 2019 году диктант разбит на две части. В первой части 10 довольно простых вопросов. основанных на общеизвестных фактах. Во второй части уже 30 вопросов и они более сложные.

Задание для диктанта разработали специалисты интеллектуальной викторины «Своя игра» совместно с экспертами РГО.

Озвучили вопрос известный режиссер Никита Михалков, музыкант Сергей Шнуров и телеведущая Мария Ситтель.

Диктант начнется на всех площадках 27 октября в 12:00 по местному времени. Онлайн-версию диктанта можно будет написать с 14:00 этого же дня и до 14:00 31 октября.