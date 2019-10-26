Москва, , 07:50 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сегодня, 26 октября, в День гимнастики напомнила гражданам России, что каждое утро нужно проводить зарядку, так как полное отсутствие физической активности способствует болезням.

В ведомстве подчеркнули, что гигиеническое значение физических упражнений крайне велико. Один из важнейших видов самостоятельных занятий — это утренняя зарядка, которую надо делать каждый день независимости от вида деятельности — умственной или физической.

Тем, кто впервые начинает заниматься зарядкой, Роспотребнадзор рекомендует начать с пяти минут в день, постепенно увеличивая продолжительность зарядки до 20 минут.

Зарядку нужно делать ежедневно в проветриваемом помещении. Сама зарядка должна состоять из 8−10 упражнений, каждое из которых следует повторять 10 раз.

Регулярная утренняя зарядка способствует хорошей осанке, повышает выносливость, придает бодрость и способствует дисциплинированности.

Утреннюю зарядку могут делать люди любых возрастов, в том числе и дети, которым для полноценного развития нужна физическая активность.