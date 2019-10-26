Москва, , 07:30 — REGNUM Выходные дни 26−27 октября в Москве и Московской области ожидаются теплыми, а с понедельника в регион придет резкое похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В субботу и воскресенье среднесуточные температуры превысят климатическую норму на 7−9 °С.

Днем 26 октября воздух в столице прогреется до +12…+14 °С, 27 октября — до +14…+16 °С. В некоторых районах Подмосковья будет не теплее +9…+11 °С.

Ночные температуры будут держаться в интервале +6…+11 °С.

Скорость юго-западного и западного ветра при порывах будет достигать 15 м/с.

В понедельник, 28 октября, в регион придет холодный атмосферный фронт, который ко вторнику, 29 октября, опустит температуру воздуха до +2…+7 °С днем и −2…+3 °С ночью. К середине недели северо-западный ветер принесет небольшие осадки, местами снег.

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