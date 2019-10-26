26 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Род лукавый все ждет жалости к себе, исполнения своей нужды, избавления от своих тревог – и все это он ждет сверху в виде чуда. Не очень веря, что чудо может прийти совсем не сверху. Неумение читать божественные знаки – это одна из примет, характеризующих как раз полное отсутствие хоть бы какой духовной работы у «крепко верующих». И особенно у «крепко молящихся».

Игорь Бекшаев, , 07:18 — REGNUM



Христос и фарисеи. Якоб Йорданс wikimedia.org

Не только лишь в «разговоре верующих и неверующих» всплывает тема безответных молитв и неявленности очевидных свидетельств того, что Бог слышит и отзывается. Но и сами верующие по разному задаются этим вопросом. Слышит ли Бог, а если слышит, то отчего молчит. Ведь ясно же в писаниях сказано, что всякий просящий получит. Но где они, эти получившие?

Просите и дано будет. Так вроде сказано. Многие люди претыкаются на этих словах Христа, понимая их так, что помолившись, они получат в ответ чудесное решение их проблем. А поскольку этого обычно не происходит, то ради объяснения сего создана целая система, растолковывающая начинающим сомневаться, что молчание Бога в ответ на молитву происходит ради пользы молящегося, чтобы он оттачивал свою молитву, укреплял веру, и, главное, правильно понимал божественный промысел о себе. Правильность которого обычно заключена в ожидании со стороны Бога от нас подвига духовного, смирения и так далее.

Духовные наставники добавляют, что молиться мы не умеем и сперва надо бы научиться. Освоить правильную молитву. И еще, что Богу виднее, помогать нам или пока обождать. Считается, что последнее Бог полагает лучшим решением, ибо нераскаянному помогать нет смысла, помощь он примет, а дальше опять во все тяжкие пустится. То есть призыв Христа просить Отца в уверенности, что Он поможет, обрастает вполне предсказуемыми комментариями, объясняющими, что не все так просто. Что требуется сперва освоить азы религии, потом перейти на более высокое понимание себя грешником, ну и потом и вовсе смириться, и ничего особенно и не просить, кроме прощения грехов. Это и есть главная просьба, которую должен усвоить верующий.

Молитва верующих Дарья Драй © ИА REGNUM

А с прощением грехов все становится — и объяснение и понимание — чуть проще. Ходить на исповедь, каяться. Вопрос, таким образом, решен. После хорошей духовной обработки, все становится ясно, и верующие уже сами, особенно крепко верующие, в разговоре с неверующими и сомневающимися, находят нужные слова и рассказывают о главной просьбе к Богу, иногда перемежая рассказы слухами, что где-то в монастыре по чудесной молитве старца все как рукой сняло у одной женщины. То есть случаются все же чудеса. И слышит Бог молитвы тех, кто это дело умеет. Но тоже редко. По вышеописанным причинам. И вообще бытовыми мелочами Бога лучше не докучать. Сразу начинать с главного. С грехов, которых не счесть.

Между тем социальный, то есть подлинный мотив Христова призыва, вовсе игнорируется. Как будто его и нет. Процитируем полностью: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».

Иисус здесь говорит, что Отец действует через людей. Не роняет с неба сундуки с золотом, чтобы должник мог расплатиться с долгами, а человеческая просьба, мольба отсрочить выплату может сделать так, что и весь долг будет прощен. Об этом и притчи Им рассказаны. Можно заметить, что Христос не отделяет просьбу к человеку от просьбы к Отцу. Стучите и отворят. Просите и получите. Будьте настойчивы. Настойчивость подразумевается не нахрапистая, конечно, а с наглядным объяснением своей возникшей нужды. Отец умягчит сердца, и вы получите хлеба. Хлеб не прилетит из тучи, не материализуется из воздуха. Будьте всегда в контакте с людьми, этому учит Иисус.

Джеймс Тиссо. Молитва Господня (фрагмент). 1896

Люди же, между тем, научены ждать и ждут чудес. Именно чудес, как из ряда вон выделяющегося события. Так и явно и втайне ожидают от Бога ответа. В виде чуда. Род лукавый, как выразился Иисус, ищет чудес. В чем здесь лукавство, в ожидании чуда? В том, что человек обманывается относительно своих задач, своего духовного пути. Полагая достучаться до Бога в обход людей. То есть не совершая по сути никакой духовной работы, а занимаясь ее симуляцией. «Крепкой» молитвой. Или «умной». Бог слушает, прислушивается, умно подвижник молится или не умно. Полностью ли отключил свой ум от «всего мирского». Под «мирским» в итоге, полагая вообще все, «что мешает молитве».

А что больше всего мешает? Конечно общение с людьми. Люди — трудные существа. Все время им чего-то надо. Грешные потому что. Вечно у них что-то не так. Вот таких, в обход людей пытающихся проломиться к Богу, и называет Христос родом лукавым. Этот род лукавый пишет книги, обучающие тому, как стать лукавым. Проповеди толкает о способах сделаться лукавыми. А то, что Бог смотрит на вас глазами ближнего — это такая поэзия. В некоторых случаях слегка в жизни подтверждаемая, если эти глаза ближнего лучатся любовью. Посмотрели друг на друга с любовью и хорошо стало. Особенно много любви в глазах у тех, кто только что причастился. Но еще больше у старцев. Поэтому посмотреть на них многие ездят.

Но это все лукавство. Ибо, по большому счету, глаза Бога лучатся нуждой. Тревогой. Просьбой. Род лукавый все ждет жалости к себе, исполнения своей нужды, избавления от своих тревог — и все это он ждет сверху в виде чуда. Не очень веря, что чудо может прийти совсем не сверху. Неумение читать божественные знаки — это одна из примет, характеризующих как раз полное отсутствие хоть бы какой духовной работы у «крепко верующих». И особенно у «крепко молящихся».