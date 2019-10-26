Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп остался недоволен отсутствием кнопки на новой модели смартфонов iPhone. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп

«Тиму (Тиму Куку, главе Apple — прим. ИА REGNUM): Кнопка на iPhone была ГОРАЗДО удобней чем Swipe», — заявил он.

В комментариях к сообщению ряд пользователей соцсети начали глумиться и шутить. Кто-то, например, предположил, что это «зашифрованное послание Трампа Путину».

«Предыдущий президент США был ГОРАЗДО лучше», — отметил один из пользователей.

Сам глава Apple на сообщение американского лидера пока не ответил.