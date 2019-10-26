Москва, , 00:32 — REGNUM В аэропортах Московского авиационного узла в ночь на субботу, 26 октября, отменено и задержано в общей сложности около 50 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

На текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено девять рейсов и ещё 16 рейсов задержано, во «Внуково» отменено шесть ресов и 11 задержано, в «Шереметьево» задерживается три рейса.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.