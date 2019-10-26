Салоники, Греция, , 00:22 — REGNUM Доктор Томас Герасимидис, почетный профессор медицины из Университета Аристотеля в Салониках и члены его команды обнародовали результаты многолетнего исследования, в рамках которого ученые пытались выяснить возможную причину смерти Александра Македонского. Газета Greek Reporter приводит результаты этого исследования.

Золотой медальон с изображением Александра Македонского Sailko

Данное исследование началось в 1995 году. Ученые детально изучали все исторические источники, которые так или иначе сообщают о последних днях жизни Александра Македонского.

Стоит отметить, что греческие ученые не единственные, кто занимался этим вопросом. Ранее выдвигались гипотезы, что Александр Македонский умер от малярии или пневмонии.

Но доктор Герасимидис и его коллеги считают иначе. Они прежде всего сосредоточились на изучении симптомов, описанных в исторических источниках, которые появились у Александра в последние дни его жизни.

В итоге греческие ученые считают, что Александр скончался от острого панкреонекроза — заболевания поджелудочной железы, вызванного осложнением острого панкреатита. Данное заболевание могло быть следствием обильного питания и неумеренного употребления вина.

Согласно имеющейся информации, болезнь Александра длилась две недели. Полководец испытывал боль в животе после обильного приема пищи и вина. Он страдал от лихорадки и ежедневной прогрессирующей, фатальной деградацией.

В первый день болезни Александр испытал сильные боли в животе, которые сопровождались высокой температурой. Врачи вызвали у Александра рвоту. Также применялись холодные ванны для сбивания температуры.

На второй день полководец жаловался на озноб и истощение, а также на боли в животе. Но несмотря на это он отправился на пир к своему полководцу Мидиосу, и снова обильно ел и пил много вина.

На третий день высока температура сохранялась, озноб усилился, началось обильное потоотделение. Александру стало тяжело дышать и он жаловался на чувство истощения.

В последующие дни состояние Александра неуклонно ухудшалось. У него начались галлюцинации, ему стало трудно общаться с окружающими. 13 июня 323 года до н. э. Александр Македонский, прозванный Великим скончался в возрасте 33 лет.

Причиной смерти, по версии греческих ученых, стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.