Копенгаген, , 10:49 — REGNUM Жука Nelloptodes gretae, обнаруженного в Кении еще в 1965 году, назвали в честь шведской активистки Греты Тунберг. Считается, что этому виду грозит вымирание.

«Я принял решение назвать жука в честь Греты Тунберг, поскольку я действительно проникся проделанной ею работой», — заявил исследователь Майкл Дарби, давший жуку новое имя. В связи с этой новостью представители музея естествознания Лондона обратили внимание на то, что различные неизвестные виды животных вымирают постоянно еще даже до того, как их успевают полностью изучить. Именно поэтому, по словам работников музея, нужен такой человек, который бы обратил внимание на ценность природы. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

16-летняя Грета Тунберг также была номинирована на Нобелевскую премию мира в 2019 году.