Копенгаген, , 10:52 — REGNUM Видео, на котором премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время своего выступления в Фолькетинге не может удержаться от смеха, когда рассказывает историю про верблюда Али и слониху Рамболину, набирает популярность в Китае. В китайском медиа-ресурсе «Вейбо» статью с прикрепленным видео просмотрели 70 миллионов человек.

Посольство Дании в КНР также отметило на своей странице в социальной сети Facebook, что постами с хэштегом #DanishPrimeMinisterBurstIntoLaughter поделились 50 миллионов человек. Представители дипломатического учреждения рассказали, что видео с Меттой Фредериксен опубликовали такие крупные СМИ КНР, как CGTN, Sina News и NetEase. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

В ходе своего выступления на церемонии открытия Фолькетинга глава датского правительства затронула тему государственных цирковых закупок. Метте Фредериксен рассказала о том, что правительство должно было выкупить несколько слонов из одного цирка, однако поскольку слониха Рамболине дружила с верблюдом Али, государству пришлось выкупить и его. После этой фразы премьер-министр не удержалась от смеха.