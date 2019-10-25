Челябинск, , 21:40 — REGNUM В Калининском районе Челябинска сотрудник частного охранного предприятия избивал пациентов больницы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Один из таких случаев был зафиксирован 1 января. В приёмном покое областной больницы он пристегнул 60-летнего пациента к трубе отопления наручниками и затем не менее 15 раз ударил его резиновой палкой. А 5 января он же избил 33-летнего пациента и применил против него электрошокер, а затем набросился на его родственника, применив против него электрошокер не менее 50 раз и сломав ребро.

Суд признал его виновным в превышении полномочий. Свобода охранника будет ограничена на ближайшие полтора года.