Роквилл, США, , 21:25 — REGNUM Bethesda отреагировала на возмущение геймеров, возникшее из-за проблем с премиальной подпиской Fallout 1St в онлайн-игре Fallout 76. Об этом 25 октября сообщил портал Polygon.

Компания сообщила, что вскоре она внесет изменения в настройки выделенных серверов, после чего их владельцы смогут контролировать поведение других игроков. Также разработчики признали наличие ошибки, из-за которой геймеры потеряли часть игровых предметов, отметив, что решение этой проблемы является для них «первоочередной задачей».

Ранее игроки, оформившие новую премиальную подписку (ежемесячная плата за которую составляет $12,99) сообщили, что частные сервера, к которым они получили доступ на самом деле не являются таковыми, поскольку на них может зайти любой посторонний игрок. Кроме того, они обнаружили, что предоставленный им «бездонный» контейнер «съедает» положенные в него вещи и геймеры не могут их вернуть.

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