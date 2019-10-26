Сан-Хосе, , 10:22 — REGNUM По инициативе министерства окружающей среды и энергетики в Коста-Рике была запущена общественная кампания #stopanimalselfies против непристойных или пропагандирующих жестокость селфи-фото с дикими животными в рамках страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

С помощью этой инициативы министерство рассчитывает защитить диких животных своей страны от «опасных» фото и взамен распространять материалы, пропагандирующие уважение к естественной среде обитания животных и правила поведения в дикой среде, например, необходимость соблюдать дистанцию при общении с животными.

В заявлении министерства подчёркивается, что «поощрение практики непосредственных контактов людей с дикими животными, нацеленных на то, чтобы сделать фотографию или селфи, несовместимо с дикой природой и является незаконным для нашей страны».